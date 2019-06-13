النيابة العامة السودانية توجه تهما بالفساد للبشير

وجهت النيابة العامة في السودان، الخميس، تهما بالفساد للرئيس المعزول عمر البشير تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر بالنيابة العامة اكتمال جميع التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ضبطت السلطات السودانية 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير بالقصر الرئاسي.





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وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة، مؤخرا، امتلاك عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.

وخاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام البشير.

ووجهت النيابة العامة تهماً للرئيس المعزول عمر البشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.





ويقبع البشير وعدد من رموز نظامه في سجن كوبر شديد الحراسة بالعاصمة الخرطوم، حيث قامت النيابة العامة في السودان باستجواب الرئيس المعزول، في بلاغات تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.



كما شمل التحقيق عقاراته وأرصدته في المصارف المحلية، حيث طلبت النيابة من مسجل عام الأراضي مدها بالعقارات والمكاتب المملوكة للبشير وأسرته في العاصمة والولايات.