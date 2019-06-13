الجزائر تدين بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الجزائر، الخميس، عن استنكارها بشدة للهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بمقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأسفر عن وقوع عدة إصابات، معربة عن "وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، قال عبدالعزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية إن "الجزائر تدين بشدة القصف الذي استهدف صباح الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019 مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفاً العديد من الجرحى في صفوف المدنيين، ونُعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن بلاده "تعبر عن رفضها واستنكارها لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة، فإننا ندعو في الوقت ذاته إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها".

وشهد العمل الإرهابي إدانات دولية وإقليمية وعربية بشكل واسع، كما طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بأهمية التصدي لإرهاب المليشيا الحوثية.