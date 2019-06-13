الجيش اليمني يتقدم في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين بالجوف

أحرزت القوات اليمنية المشتركة، الخميس، تقدما استراتيجيا في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، في معارك عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت أيضا خسائر بشرية ومادية بمحافظة الجوف.

وقال بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن الألوية والقوات الجنوبية المشتركة، أحرزت تقدما كبيرا باتجاه منقطة باهر في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز، مضيفا أنها تمكنت من السيطرة على تلال جبلية استراتيجية، منها "تلة دوينة" والتلال المجاورة لها.



ونقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية، أن هذا التقدم النوعي جاء بعد أن خاضت قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة ومعها قوات العاصفة، معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية.

وأفادت المصادر بأن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لقي العشرات من الانقلابيين مصرعهم، ولاذ آخرون بالفرار جراء المعارك العنيفة.

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وفي محافظة الجوف، شمالي اليمن، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة العقبة شمال شرقي مركز المحافظة، حسب بيان للجيش.



وذكر البيان أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأحبطت قوات الجيش الوطني عدة محاولات لمليشيا الحوثي الانقلابية، لاستعادة مواقع خسرتها في وقت سابق، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة، وفق البيان ذاته.

وأمس الأربعاء، قتل وأصيب 15 حوثيا، خلال قصف مدفعي وجوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي والجيش اليمني في محافظتي الضالع وصعدة، فيما كسرت القوات المشتركة هجوما للانقلابيين في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي البلاد.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بفعل ضربات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بعدة جبهات.

