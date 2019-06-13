أبوالغيط يحذر: أطراف تسعى لإشعال المنطقة بتهديد الملاحة

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هلا محمود - العين الإخباريةالخميس 2019/6/13 08:50 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين استهدفتا في خليج عمان
حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تداعيات التصعيد والتدهور في الموقف الأمني الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان، الخميس.
وقال أبوالغيط خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لبحث التعاون بين الجامعة العربية والمجلس: إن هناك أطرافاً تسعى لإشعال المنطقة، وتُمارس نوعاً من الابتزاز للمجتمع الدولي عبر تهديد أمن الممرات البحرية وطرق التجارة، وسلامة المنشآت البحرية".
وطالب مجلس الامن الدولي بالتحرك ضد من يقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط، ويتعين الكشف وفي أقرب وقتٍ ممكن عمن يُمارس هذا التخريب لكي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن العمل الذي يُعد واحداً من أخطر الجرائم في نظر القانون الدولي، ولا ينبغي أن يمُر دون حساب.
ورجح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت سابق الخميس، أن تكون طهران هي المسؤولة عن تلك الهجمات في خليج عمان.
وتابع الأمين العام للجامعة العربية أن التداعيات الاقتصادية لهذه العمليات الإرهابية التخريبية ستنعكس على حركة الاقتصاد العالمي كله، ومن ثم يتعين أن يتداعى المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الموقف الخطير.
وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ووجد الحادث إدانات دولية وإقليمية، حيث طالبت ألمانيا بإجراء تحقيق شامل وموسع، كما أكدت الأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل مزيدا من التصعيد.
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