انت الان تتابع خامنئي يقول لرئيس وزراء #اليابان إن ترامب "لا يستحق" الرد على رسالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي "إلى اليمين" ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقيان في طهران يوم الخميس

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الخميس إنه لا جدوى حتى من الرد على رسالة حملها آبي إلى طهران من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة تهدف لتحقيق السلام لكن هجمات على ناقلتين في خليج عمان ألقت بظلالها عليها.

وتشكل الهجمات على ناقلتي النفط أحدث واقعة تصعد من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أسابيع شهدت تشديد العقوبات الأمريكية وحربا كلامية.

وإحدى الناقلتين اللتين أصيبتا في الهجوم يابانية، وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن وقوع الهجوم أثناء زيارة آبي لطهران أمر ”مريب“.

وكانت اليابان من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني حتى الشهر الماضي عندما طالبت واشنطن جميع الدول بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.

وجاء آبي برسالة من ترامب لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفضها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن خامنئي قوله لرئيس وزراء اليابان ”لا أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل“.

وعبر حلفاء واشنطن في أوروبا وآسيا مرارا عن قلقهم من أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد يتصاعد ليتحول إلى حرب. وحذر آبي يوم الأربعاء بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني من وقوع اشتباكات غير مقصودة في منطقة الشرق الأوسط.

وأرسلت واشنطن قوات إضافية إلى المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية بعد اتهامها طهران بتهديد الملاحة هناك. وتنفي إيران المسؤولية عن هجمات على سفن.

وذكر ظريف على تويتر أن هجمات يوم الخميس على ناقلتي النفط ”المرتبطتين باليابان“ مريب خاصة أنها جاءت في اليوم الذي التقي فيه آبي وخامنئي.

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وقال خامنئي إن تعهدا قطعه ترامب في الآونة الأخيره بعدم السعي لتغيير النظام في إيران ”كذبة“.

وأضاف ”لا تثق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطلقا في أمريكا ولن تكرر أبدا تجربة المفاوضات السابقة المريرة مع أمريكا في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)“.

وتابع قائلا ”لن تقبل أمة حكيمة وأبية التفاوض تحت الضغوط“.

وقال آبي للصحفيين في طهران إن خامنئي أكد أن إيران ليست لديها نية السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ورحب ترامب خلال زيارة لليابان الشهر الماضي بمساعدة آبي في التعامل مع إيران.

وألغت واشنطن الشهر الماضي إعفاءات من العقوبات كانت تسمح لبعض الدول، بما في ذلك اليابان، بشراء النفط الإيراني.

وفي أحدث تحرك لها، منعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي لآبي ”فرض الرئيس الأمريكي، بعد اجتماعه معك والمباحثات بشأن إيران... عقوبات على قطاع البتروكيماويات. هل هذه رسالة تعكس الصدق؟ هل تظهر سعيه لمفاوضات صادقة؟“.

وأضاف ”اليابان بلد آسيوي مهم وإذا كان يريد توسيع نطاق العلاقات مع إيران فعليه إبداء موقف حازم كما فعلت دول أخرى“.