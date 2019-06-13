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قطر تتخلى عن تركيا وتسحب أموالها من بورصة اسطنبول

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع قطر تتخلى عن تركيا وتسحب أموالها من بورصة اسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت صحيفة الجمهورية التركية، إن قطر قلصت حصتها في بورصة اسطنبول خلال الخمسة أشهر الأخيرة حتى وصلت في هذه المدة إلى 31% من حصة القطريين، في وصف ذكرته الصحيفة بـ”ملفت للأنظار”.

وذكرت الصحيفة، أن معهد الإحصاء التركي قدّر الأموال القطرية المسحوبة من تركيا بـ4.6 مليار ليرة، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب يواصلون الخروج من السوق التركية.

يشار إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في تركيا وصلت في ديسمبر الماضي إلى 14 مليار و745 مليون ليرة، وشهدت تراجعًا في مايو إلى 10 مليارات و181 مليون ليرة، لتنخفض حصة القطريين بنسبة 31%.

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