الان تتابع مساعد وزير الخارجية الأميركي يدعو المجلس العسكري لتحقيق مستقل حول فض الاعتصام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، مساعد وزير الخارجية الأميركي في الخرطوم. الفريق البرهان أكد انفتاح المجلس الانتقالي على دور أميركي إيجابي في السودان ودعا مساعد وزير الخارجية الأميركي المجلس العسكري لتحقيق مستقل حول فض الاعتصام.

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