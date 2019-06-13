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الان تتابع النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال والان مع التفاصيل
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وجهت النيابة العامة في السودان للرئيس المخلوع عمر البشير تهم الفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
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