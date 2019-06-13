السودان .. النيابة العامة تتهم البشير بالفساد

وجهت النيابة العامة في السودان اليوم الخميس للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت النيابة في بيان لها اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال .

وفي 11 أبريل الماضي، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، قائلا إن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتولى إدارة الدولة خلال فترة انتقالية مدتها عامان، على أن تجرى انتخابات بعد ذلك.

وجاء إعلان بن عوف عن عزل البشير واعتقاله وحل عدد من المؤسسات، بعدما خاض السودانيون مظاهرات حاشدة على مدى أشهر، للمطالبة بتنحي النظام وإحداث تغيير سياسي في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.