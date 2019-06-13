شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش الوضع في الخليج العربي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، أن المجلس سيناقش اليوم (الخميس) الوضع في الخليج العربي، بناء على طلب الولايات المتحدة، في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لهجوم في بحر عُمان.

ويعقد الاجتماع المغلق بعد أن تعرضت ناقلة نفط نروجية وسفينة تملكها سنغافورة، اليوم، للهجوم في بحر عُمان، بعد شهر من الانفجارات التي ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.