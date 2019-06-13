شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: لا وقف كامل لإطلاق النار في إدلب السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الخميس)، أنه لا يمكن القول بأن هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد قصف قوات النظام السوري نقطة مراقبة تركية.
وقال أوغلو، متحدثاً في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، في العاصمة التركية أنقرة، إن تركيا ستفعل كل ما يلزم إذا تواصلت الهجمات، وإنه يتوقع من روسيا ممارسة الضغط على النظام السوري.
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