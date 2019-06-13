شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: الهجوم على ناقلات مدنية غير مقبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا إن الهجوم على ناقلات مدنية مثلما حدث في خليج عمان غير مقبول، وبريطانيا على استعداد للمساعدة في أي تحقيق في الواقعة.

وقال المتحدث للصحفيين اليوم (الخميس): «الهجوم على ناقلات مدنية مثل هذه غير مقبول بالمرة... من المهم احترام حرية الملاحة والالتزام بها»

واضاف: «نحن على تواصل مع الشركاء الدوليين وعلى استعداد للمساعدة في أي جهود للإنقاذ أو التحقيق».