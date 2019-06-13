شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: العالم لايستطيع تحمل النزاع في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)ندّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات في بحر عمان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، اليوم (الخميس).
وقال غوتيريش: «أدين أي هجوم على سفن مدنية»، داعياً إلى «تقصي الحقائق» وتحديد الجهة «المسؤولة» عن الهجوم، ومشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.
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