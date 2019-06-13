شكرا لقرائتكم خبر عن مثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة العليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس مثل اليوم (الخميس) أمام المحكمة العليا اليوم الخميس في مزاعم فساد.

ويأتي مثول بن يونس ضمن سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع طالت عدة مسؤولين في الجزائر.