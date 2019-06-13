شكرا لقرائتكم خبر عن مثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة العليا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس مثل اليوم (الخميس) أمام المحكمة العليا اليوم الخميس في مزاعم فساد.
ويأتي مثول بن يونس ضمن سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع طالت عدة مسؤولين في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر مثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.