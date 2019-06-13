شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يبعث على القلق الشديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان تبعث على القلق الشديد وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني اليوم (الخميس): «الأنباء التي تلقيناها... تبعث على القلق الشديد».

وتابع ماس الذي عاد لتوه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة: «أي تصعيد في الموقف أمر خطير وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد... نحن في حاجة إلى وقف التصعيد وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك».