اخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قالت الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إنها تأكدت من مقتل 17 شخصاً وإحراق أكثر من 100 منزل في قرية دليج بوسط إقليم دارفور في السودان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أيضاً إن 15 شخصاً أصيبوا بجروح وإن أحداث العنف وقعت خلال اشتباكات عنيفة بين البدو وسكان أغضبهم فيما يبدو زيادة أسعار السلع في السوق المحلية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا