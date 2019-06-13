شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)قالت الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إنها تأكدت من مقتل 17 شخصاً وإحراق أكثر من 100 منزل في قرية دليج بوسط إقليم دارفور في السودان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أيضاً إن 15 شخصاً أصيبوا بجروح وإن أحداث العنف وقعت خلال اشتباكات عنيفة بين البدو وسكان أغضبهم فيما يبدو زيادة أسعار السلع في السوق المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.