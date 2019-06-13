شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصاً في دارفور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قالت الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إنها تأكدت من مقتل 17 شخصاً وإحراق أكثر من 100 منزل في قرية دليج بوسط إقليم دارفور في السودان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أيضاً إن 15 شخصاً أصيبوا بجروح وإن أحداث العنف وقعت خلال اشتباكات عنيفة بين البدو وسكان أغضبهم فيما يبدو زيادة أسعار السلع في السوق المحلية.