شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الجزائرية تعتقل الشريك المحلي لـ«فولكسفاجن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم (الخميس) مراد عولمي رئيس شركة سوفاك الخاصة، الشريك المحلي لفولكسفاجن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد. اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم (الخميس) مراد عولمي رئيس شركة سوفاك الخاصة، الشريك المحلي لفولكسفاجن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد. ويأتي اعتقال عولمي وسط سلسلة تحقيقات في قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع، منذ تفجر احتجاجات هذا العام سعياً للإطاحة بالنخبة الحاكمة، ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرهم المتظاهرون فاسدين.



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