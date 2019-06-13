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18 قتيلاً باشتباكات منفصلة في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - واس (كابول)

أسفرت الاشتباكات المستمرة في ثلاثة أقاليم بأفغانستان عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 13 آخرين على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال صلاح الدين برهاني عضو المجلس المحلي، إن منطقة خواجة غار الواقعة في إقليم تخار شمالي البلاد، شهدت وقوع معركة عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد قوات الأمن، وإصابة ستة آخرين.

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وفي منطقة داي شوبان في إقليم زابول جنوبي البلاد، قال هاشم جيراني، عضو المجلس المحلي، إن هجومًا شنته طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وفي الوقت نفسه، أسفر اشتباك وقع بين طالبان والشرطة في منطقة أوبا بإقليم هيرات غربي البلاد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فرد شرطة، بحسب ما قاله أحمد كاروخي، أحد أعضاء المجلس المحلي.

وقال عضو آخر في المجلس المحلي يدعى ساردار بهادوري، إن طالبان قتلت نجل زعيم قبلي إلى جانب اثنين مع رفاقه في منطقة جوريان بالإقليم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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