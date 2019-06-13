شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نقيّم الموقف في أعقاب هجوم خليج عمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال البيت الأبيض في بيان اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستواصل تقييم الموقف في خليج عمان في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترمب على الهجوم على الناقلتين في خليج عمان، وأن الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف.
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