شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يقيل مسؤولين متورطين في قضية توقيف صحافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) اثنين من مسؤولي الشرطة متورطين في توقيف الصحافي الاستقصائي إيفان غولونوف، والذي أتهم بالاتجار بالمخدرات قبل تبرئته.

وجاء في المرسوم ان الجنرال ميجور يوري ديفياتكين، رئيس دائرة مكافحة المخدرات في مدينة موسكو، والجنرال ميجور أندريه بوشكوف، المسؤول عن قوى الأمن في منطقة غرب موسكو، قد أعفيا من مهامهما التي كانا يقومان بها.

وكان إيفان غولونوف، الصحافي في موقع ميدوزا الإخباري، المعروف بتحقيقاته حول الفساد، أوقف قبل أسبوع ثم وضع قيد الإقامة الجبرية،بعد أن قمعت مسيرة دعم له أمس (الأربعاء)، نجم عنها توقيف أكثر من 400 شخص في العاصمة موسكو.