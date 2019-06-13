شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يقيل مسؤولين متورطين في قضية توقيف صحافي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو)أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) اثنين من مسؤولي الشرطة متورطين في توقيف الصحافي الاستقصائي إيفان غولونوف، والذي أتهم بالاتجار بالمخدرات قبل تبرئته.
وجاء في المرسوم ان الجنرال ميجور يوري ديفياتكين، رئيس دائرة مكافحة المخدرات في مدينة موسكو، والجنرال ميجور أندريه بوشكوف، المسؤول عن قوى الأمن في منطقة غرب موسكو، قد أعفيا من مهامهما التي كانا يقومان بها.
وكان إيفان غولونوف، الصحافي في موقع ميدوزا الإخباري، المعروف بتحقيقاته حول الفساد، أوقف قبل أسبوع ثم وضع قيد الإقامة الجبرية،بعد أن قمعت مسيرة دعم له أمس (الأربعاء)، نجم عنها توقيف أكثر من 400 شخص في العاصمة موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي يقيل مسؤولين متورطين في قضية توقيف صحافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.