شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية ودولية للإعتداء الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة، لندن)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، بأقوى العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية ، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وفي لندن أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان رسمي اليوم، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين.

كما أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.