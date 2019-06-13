شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين في بريطانيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم (الخميس) بأول جولة تصويت لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، حيث انخفض عدد المرشحين للحزب من عشرة إلى سبعة.
ونال جونسون الداعم بشدة لبريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) 114 صوتاً من أصل 313 أدلى بها نواب حزب المحافظين في اقتراع سري بمجلس العموم.
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