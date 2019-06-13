شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لنزع فتيل التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم (الخميس).

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت: «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر».

وأضافت:«نكرر أيضاً ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها».