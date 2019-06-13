شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لأقصى درجات ضبط النفس بعد حادثة الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم (الخميس)، إلى تفادي «الاستفزازت» في منطقة الخليج العربي بعد أن تعرضت ناقلتا نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد.

وقالت المتحدثة باسمها: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للإستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز».