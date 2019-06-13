شكرا لقرائتكم خبر عن إنترتانكو: السفن معرضة للخطر بعد هجمات خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» اليوم (الخميس) إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان. قالت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» اليوم (الخميس) إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان. وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان: «عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز». وأضاف «نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحراً) في العالم يمر بالمضايق، وإذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد». وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر أسطول الناقلات المستقلة في العالم.



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