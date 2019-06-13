شكرا لقرائتكم خبر عن قلق بريطاني من إستهداف ناقلتي نفط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن)

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق إزاء التفجيرات التي إستهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم (الخميس).

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان بهذا الصدد «نحاول معرفة حقيقة ما حدث في خليج عمان في أسرع وقت ممكن».

كما أعلنت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية عن إنها شرعت في التحقيق عن ملابسات الحادثتين بعد تسلم نداءات استغاثة من الناقلتين.