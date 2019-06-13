من الظواهري إلى الزرقاوي.. 12 إرهابيا دوليا ارتبطوا بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مثلما كانت إيران بما تملك من إرث إرهابي وتاريخ طويل في القتل والجريمة وراء انطلاق تنظيم القاعدة الإرهابي وتوغله في عدد كبير من دول العالم، ارتبط اسمها بـ12 إرهابيا دوليا عالميا، أثاروا الرعب والفزع في عدد كبير من دول العالم من المحيط للخليج.

اهتم موقع الخزانة الأمريكية وموقع مكافحة الإرهاب بحصر ووضع معلومات عن أفراد من القاعدة الذين كانت لهم حرية التنقل والسفر من إيران، وتلقي التدريبات سواء من خلال الحرس الثوري الإيراني أو وكلاء نظام الملالي وعلى رأسهم ما يسمى بحزب الله.

رصد الموقع 12 من زعماء الإرهاب في القاعدة الذين كانت لهم اليد الطولى في تفجيرات 11 سبتمبر الشهيرة، وتبنوا عددا كبيرا من الحوادث الإرهابية في أمريكا وأوروبا وعدد كبير من دول العالم، وتسببوا في قتل وترويع آلاف الأبرياء، ووثق العلاقة السرية المشبوهة التي ربطت إيران ونظامها الإرهابي بالقاعدة وزعمائها والتي بدأت في التسعينات الميلادية، وعبر بعض الزعماء المحسوبين على جماعة الإخوان وعلى رأسهم السوداني حسن الترابي.

أيمن الظواهري

المنصب: قائد القاعدة

على علاقات طويلة مع إيران. طوال التسعينيات، وبصفته قائدا للجهاد الإسلامي، كان الظواهري ضيفا متكررا في إيران لكل من علي فلاحيان، وزير الاستخبارات الإيراني في ذلك الوقت، وأحمد وحيدي، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني آنذاك.

عطية عبدالرحمن

المنصب: شغل منصب قائد عمليات القاعدة، وأصبح الرجل الثاني في القيادة بعد وفاة بن لادن

خطط لهجمات على أهداف غربية نيابة عن بن لادن. في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، عاد عبدالرحمن إلى أفغانستان حيث كان على اتصال مع مجموعاتها في العراق وإيران والجزائر. ثم قام بن لادن بتعيين عبدالرحمن كمبعوث إلى إيران، مما مكنه من السفر بحرية من وإلى إيران. في 22 أغسطس 2011، قتل عبدالرحمن في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.

سيف العدل

المنصب: رئيس العمليات العسكرية للقاعدة

اختفى سيف العدل بعد أحداث 11 سبتمبر ثم عاد إلى إيران في وقت لاحق مع أعضاء بارزين آخرين في تنظيم القاعدة تحت حماية قوة القدس. من إيران، دبر العدل الهجمات الإرهابية في الخارج. في سبتمبر 2015، ورد أن العدل كان أحد كبار قادة القاعدة المفرج عنهم من حجز إيراني مقابل دبلوماسي إيراني خطف في اليمن. هناك دلائل قوية على أن العدل انتقل إلى سوريا. واعتبارا من أغسطس 2016، وضعت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

أبومصعب الزرقاوي

المنصب: قائد تنظيم القاعدة في العراق

بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان وفرت إيران ملاذا آمنا لنشاط القاعدة، فأبومصعب الزرقاوي، الذي تابع تأسيس القاعدة في العراق، عمل في البداية تحت حماية الحرس الثوري الإيراني وكتيبة القدس النخبوية. وفقا لمسؤولي المخابرات فإن الوقت الذي قضاه الزرقاوي في إيران كان حاسما لإعادة بناء شبكته قبل الانتقال إلى العراق. قتل الزرقاوي في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2006.

سعد بن لادن

المنصب: قائد تنظيم القاعدة، مخطط العمليات الإرهابية

ورد أن ابن أسامة سعد فر إلى إيران هربا من الغزو الأمريكي لأفغانستان. في إيران، اضطلع بدور أكبر وأكثر نشاطا في تنظيم القاعدة، بما في ذلك التخطيط للعمليات الإرهابية في الخارج. واعتبارا من عام 2008، اعتقدت الحكومة الأمريكية أن سعد ربما يكون قد انتقل إلى باكستان بموافقة إيران. في عام 2010، ورد أن سعد بن لادن سافر من إيران إلى باكستان. في سبتمبر 2012، أكد زعيم القاعدة أيمن الظواهري في شريط فيديو أن سعد قد قتل في غارة بطائرة بدون طيار.

حمزة بن لادن

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المنصب: ابن بن لادن، يعتقد أنه زعيم تنظيم القاعدة القادم

انتقل حمزة إلى إيران في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية حيث أمضى ما يقرب من 10 سنوات بين عامي 2001 و2011. وقد رعي حمزة من قبل طهران حيث تشكلت أيديولوجيته من قبل فريق خاص من أيديولوجي طالبان. في عام 2008، أثناء إقامته في إيران، ظهر حمزة في شريط فيديو يدعو إلى تدمير «بريطانيا وحلفائها»، كما هاجم الولايات المتحدة وفرنسا والدنمارك. في عام 2010، ظهرت أخبار تفيد بأن إيران كانت تستضيف بالفعل عائلة بن لادن في مجمع إقامة راق في طهران، بما في ذلك حمزة بن لادن. مكان وجوده منذ إطلاق سراحه في عام 2011 غير معروف.

عبدالله أحمد عبدالله

المنصب: المدير المالي للقاعدة

أحد كبار نواب القاعدة التنفيذيين، وصل إلى إيران بعد فترة وجيزة من الغزو الأمريكي لأفغانستان تحت حماية قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وفي عام 2015، كان عبدالله أحمد عبدالله أحد الناشطين الذين أطلقت سراحهم إيران مقابل دبلوماسي إيراني. في تقارير الدول حول الإرهاب لعام 2015، وصفت وزارة الخارجية عبدالله بأنه أكثر المخططين العملياتيين خبرة في تنظيم القاعدة وأنه ربما يكون الآن في سوريا.

عبدالله محمد رجب عبدالرحمن

المنصب: نائب زعيم القاعدة

في عام 2001، فر عبدالرحمن إلى إيران. في عام 2015، كان أبو خير المصري أحد الجهاديين الخمسة الذين أفيد عن إطلاق سراحهم من حجز إيراني مقابل دبلوماسي إيراني كان قد اختطف في اليمن.

سليمان أبوغيث

المنصب: الناطق الرسمي باسم القاعدة

ورد أن الداعية الكويتي سيئ السمعة وصل إلى إيران في أوائل عام 2002. وفي عام 2010، سمحت إيران لأبي غيث بالعودة إلى أفغانستان مقابل دبلوماسي إيراني اختطفته طالبان في باكستان في عام 2008.

عزالدين عبدالعزيز خليل

المنصب: ممول القاعدة في إيران

عاش خليل وعمل في إيران منذ عام 2005 بموجب اتفاق بين القاعدة والحكومة الإيرانية. في دوره كممثل للقاعدة في إيران، يعمل خليل مع كبار قادة المنظمة لتحويل الأموال والمجندين عبر الأراضي الإيرانية إلى باكستان وأفغانستان. تقدم الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى خليل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الأموال لممول القاعدة.

محسن الفضلي

المنصب: زعيم تنظيم القاعدة في إيران، رئيس مجموعة خراسان في سوريا

الفضلي أحد كبار ممولي تنظيم القاعدة ومقره إيران. بدأ الفضلي العمل مع شبكة تيسير القاعدة في إيران عام 2009. في عام 2013، وصل الفضلي إلى سوريا حيث أصبح قائدا لجماعة خراسان، كادر من عناصر القاعدة الذين تم إرسالهم إلى سوريا للتخطيط لشن هجمات ضد سوريا. الغرب. قتل الفضلي في غارة جوية أمريكية في سوريا في 8 يوليو 2015.

عادل راضي صقر الحربي

المنصب: نائب محسن الفضلي

في عام 2013 قالت وزارة العدل إن الحربي عمل كشخص لوجستي وسهل سفر المتطرفين إلى أفغانستان أو العراق عبر إيران نيابة عن القاعدة، ويعتقد أنه سعى للحصول على أموال لدعم هجمات القاعدة. انضم الحربي إلى شبكة القاعدة في إيران عام 2011. في 17 أبريل 2015 قيل إنه قتل في قتال ضد القوات السورية أثناء خدمته كعضو في مجموعة خراسان، إحدى الشركات التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.