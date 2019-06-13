فزع عالمى بعد انفجار ناقلتى نفط فى خليج عمان.. وتعليقات من البحرية البريطانية والأمريكية واليبانية.. والنفط يرتفع

كتب بلال رمضان ووكالات

فزع عالمى رصدته وكالات الأنباء بعدما تعرضت ناقلتى نفط فى خليج عمان، اليوم، الخميس، إلى هجوم تخريبى، حيث أفادت مصادر بحرية بأن ناقلتي النفط، التى تديرهما شركتا "فرونت لاين" و"برنارد شولت"، تعرضتا لهجوم "طوربيد" في خليج عمان.

وذكرت روسيا اليوم، أنه سمع دوى انفجارين كبيرين بصورة متتالية فى مياه بحر عُمان، وأن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتى نفط، موضحة أنهما من الناقلات العملاقة، التى كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وتحمل السفينة الأولى LR2 Front Altair والتى تم بناؤها فى عام 2016 حمولة وزنها 110 آلاف طن،...