أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بالوزير السابق سليمان فرنجية لمناسبة الذكرى 41 لاغتيال والده طوني وأفراد عائلته في مجزرة اهدن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري اتصل بفرنجية في الذكرى 41 لاغتيال والده وعائلته في مجزرة اهدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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