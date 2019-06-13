أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون "أننا رضينا بما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، مشيرًا إلى "أنني سآخذ كلامه بإيجابية لأنه في النهاية أكد بقاءه على التفاهم القائم حتّى لو كان لديه بعض الأمور التي تتطلب بعض التصويب. لكن تأكيده على موقفه وحرصه على الاستقرار في البلد هو ما نريده ويجب أن نبني عليه لأن الحل هو في التفاهم الحاصل فقط".
ولفت عون، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الأكيد أنه سيتمّ التواصل بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وذلك أمر طبيعي لأننا لسنا في قطيعة مع تيار "المستقبل". فكلنا محكومون بالعودة الى التعاون".
كانت هذه تفاصيل خبر ألان عون: رضينا بما قاله الحريري وسنأخذ كلامه بإيجابية لأنه أكد على التفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.