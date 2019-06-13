استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، الرئيس فؤاد السنيورة، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.
وكان الحريري قد استقبل الوزير السابق ملحم الرياشي، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري. بعد اللقاء، أوضح الرياشي أن "البحث تناول مختلف الأوضاع في البلاد، والظروف المحيطة بإقرار الموازنة، وأهمية الحفاظ على الاستقرار والنأي بالنفس عن كل الأحداث الإقليمية"، مشيرا إلى أن "البحث سيتواصل في الأيام المقبلة".
والتقى رئيس مجلس الوزراء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.
كما استقبل رئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه على رأس وفد، في حضور السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.
كما التقى الحريري رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، وبحث معه في أوضاع الشركة والتحضيرات الجارية لموسم الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى السنيورة والرياشي موفدا من جعجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.