الحريري التقى السنيورة والرياشي موفدا من جعجع

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في السراي الحكومي، الرئيس ​فؤاد السنيورة​، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.

وكان الحريري قد استقبل الوزير السابق ​ملحم الرياشي​، موفدا من رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" الدكتور ​سمير جعجع​، في حضور الوزير السابق الدكتور ​غطاس خوري​. بعد اللقاء، أوضح الرياشي أن "البحث تناول مختلف الأوضاع في البلاد، والظروف المحيطة بإقرار ​الموازنة​، وأهمية الحفاظ على الاستقرار و​النأي بالنفس​ عن كل الأحداث الإقليمية"، مشيرا إلى أن "البحث سيتواصل في الأيام المقبلة".

والتقى رئيس مجلس الوزراء المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما استقبل رئيس منطقة جنوب ​فرنسا​ رونو موزولييه على رأس وفد، في حضور السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​.

كما التقى الحريري رئيس مجلس إدارة شركة "​طيران الشرق الأوسط​" ​محمد الحوت​، وبحث معه في أوضاع الشركة والتحضيرات الجارية لموسم الصيف.