النشرة:اخماد حريق هشير بين المنازل بحي رويسات العين داخل بلدة الغازية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان عناصر سرية صيدا اخمدوا حريق هشير بين المنازل في حي رويسات العين داخل بلدة ​الغازية​ والاخر في جادة الشماع من جهة قرية السلام في ​حارة صيدا​.

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