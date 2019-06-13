نقابة محرري الصحافة: يونس مجاهد أول عربي رئيسا للإتحاد الدولي للصحافيين

أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية أنّ "المغربي يونس مجاهد انتُخب رئيسًا للإتحاد الدولي للصحافيين، خلال المؤتمر العام الثلاثين المنعقد في العاصمة التونسية، وهو يضمّ أكثر من ستمائة ألف صحافي في العالم. وقد حصل مجاهد على مائتي صوت من أصل نحو ثلاثمائة مندوب، في مواجهة منافسه الكندي على هذا المنصب".

ولفتت إلى أنّ مجاهد هو أوّل عربي يُنتخب لهذا الموقع، وهو شغل منصب النائب الأوّل لرئيس الإتحاد، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة المغربية حاليًّا، وهو أيضًا مناضل دائم من أجل الحريات العامة وقد عرفته السجون المغربية في عهد الملك الحسن الثاني ، كما رشّحته المجموعة العربية في الإتحاد الدولي".

وأوضحت أنّه "تجري هذا المساء انتخابات نواب الرئيس الثلاثة واللجنة التنفيذية للإتحاد الّتي تضمّ 16 عضوًا أصيلًا وعددًا من الأعضاء الإحتياطيين؛ على أن يختتم مؤتمر الاتحاد الدولي أعماله غدًا الجمعة".

ويشارك لبنان في المؤتمر بوفد يضمّ نقيب المحررين جوزيف القصيفي والصحافيين علي يوسف و​واصف عواضة​، وله في الهيئة الناخبة خمسة أصوات.