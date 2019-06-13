سعد: ‏كلمة وزير العمل في جنيف حملت موقف لبنان الرسمي

أشار عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "‏كلمة وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، حملت موقف ​لبنان​ الرسمي ولم تتضمن استفزازا لأحد، خصوصا الوفد السوري الذي اثبت بانسحابه أن لا مجال لأي تواصل مع نظام دمشق. اما الوزير أبو سليمان فكان له شرف التحدث الى شرفاء وفخر تنقية المؤتمر من غير المؤهلين".

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