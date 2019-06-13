باسيل: سألتقي بالحريري عندما يلزم والعلاقة ليست بحاجة لترميم

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح تلفزيوني انه "لا يوجد اشكالية مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والعلاقة معه ليست بحاجة لترميم"، مشددا على أن لقاء سيعقد بينهما "عندما يلزم".

ورأى أنه "هناك أشخاص حول الحريري متضررين من العلاقة بيننا"، معبرا عبر عن أسفه لهذا الجو؟