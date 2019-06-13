باسيل: سألتقي بالحريري عندما يلزم والعلاقة ليست بحاجة لترميم

أكد وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح تلفزيوني انه "لا يوجد اشكالية مع رئيس الحكومة سعد الحريري والعلاقة معه ليست بحاجة لترميم"، مشددا على أن لقاء سيعقد بينهما "عندما يلزم".
ورأى أنه "هناك أشخاص حول الحريري متضررين من العلاقة بيننا"، معبرا عبر عن أسفه لهذا الجو؟
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