لاسن: الحل الأمثل لأزمة النازحين هو في عودتهم الى بلادهم

أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن خلال زيارتها النائب عناية عز الدين في مدينة صور "أننا ندعم كل المناطق اللبنانية بالتساوي"، مثنية على "ما تتمتع به مدينة صور من انفتاح وتسامح وعيش مشترك"، مشيرة إلى أنها "تتطلع خلال زيارتها للاستماع الى كل التحديات التي يواجهها الشباب ومختلف الآراء التي تساعد الإتحاد الأوروبي على تكوين فكرة عن المشاكل التي تواجه المنطقة".
وردا على سؤال، أشارت لاسن إلى أنها تعرف "عبء الأزمة السورية الكبيرة في لبنان، خصوصا أنها أثرت سلبا على البنية التحتية من جوانب عدة"، لافتةً الى أن "الإتحاد الأوروبي ضاعف دعمه للبنان بمعدل 7 مرات، وذلك لمساعدته على مواكبة الآثار المترتبة عن الازمة السورية".
وشددت على أن "الحل الأمثل لأزمة النازحين هو في عودتهم الى بلادهم متى تسمح الظروف بذلك".
وجالت لاسن، برفقة عز الدين ورئيس بلدية صور على المواقع الاثرية في المدينة، إضافة إلى زيارة مؤسسات الامام الصدر في صور.
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