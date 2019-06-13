لاسن: الحل الأمثل لأزمة النازحين هو في عودتهم الى بلادهم

أكدت سفيرة ​الإتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​كريستينا لاسن​ خلال زيارتها النائب ​عناية عز الدين​ في ​مدينة صور​ "أننا ندعم كل المناطق اللبنانية بالتساوي"، مثنية على "ما تتمتع به مدينة صور من انفتاح وتسامح وعيش مشترك"، مشيرة إلى أنها "تتطلع خلال زيارتها للاستماع الى كل التحديات التي يواجهها ​الشباب​ ومختلف الآراء التي تساعد الإتحاد الأوروبي على تكوين فكرة عن المشاكل التي تواجه المنطقة".

وردا على سؤال، أشارت لاسن إلى أنها تعرف "عبء ​الأزمة السورية​ الكبيرة في لبنان، خصوصا أنها أثرت سلبا على البنية التحتية من جوانب عدة"، لافتةً الى أن "الإتحاد الأوروبي ضاعف دعمه للبنان بمعدل 7 مرات، وذلك لمساعدته على مواكبة ​الآثار​ المترتبة عن الازمة السورية".

وشددت على أن "الحل الأمثل لأزمة النازحين هو في عودتهم الى بلادهم متى تسمح الظروف بذلك".

وجالت لاسن، برفقة عز الدين ورئيس ​بلدية صور​ على المواقع الاثرية في المدينة، إضافة إلى زيارة مؤسسات الامام الصدر في صور.