أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد متابعة قضية الرجل الذي كان يمنع الناس من ركن سياراتهم في منطقة التباريس ويبتزهم لدفع المال، تمت معالجة الوضع بجهود ​القوى الامنية​ و​محافظ​ بيروت.نطلب من المواطنين الذين يعانون من مشاكل مماثلة ويمنعون من ركن سياراتهم التواصل معنا لمتابعة الامر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: معالجة موضوع منع الناس من ركن سياراتهم بالتباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.