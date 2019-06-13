عزالدين استقبلت سفيرة الاتحاد الأوروبي: نأمل بموقف داعم لحقوقنا المائية والنفطية

جددت النائبة ​عناية عز الدين​ خلال استقبالها في مكتبها بصور سفيرة ​الإتحاد الأوروبي​ ​كرستينا لاسن​ "ما أكده رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول عدم تخلي ​لبنان​ عن إنش واحد أو كوب ماء من ثروته المائية والنفطية"، مشيرةً الى "هناك مفاوضات في هذا الخصوص، ونأمل أن يكون للاتحاد الاوروبي موقف داعم للبنان لأخذ حقوقه من دون نقصان".

ولفتت إلى أن "السفيرة لاسن، وهي صديقة للبنان وصور، مهتمة بتاريخ المدينة العريق، الذي تضمن مراحل من العلاقات مع ​أوروبا​ التي حملت اسم ابنة ملك الفينيق".

ودعت عز الدين ​الاتحاد الاوروبي​ الى "الاستمرار في دعم مشاريع التنمية في صور ومنطقتها واعطاء الاولوية للمسارات الإنتاجية والزراعية والإقتصادية والسياحية، وذلك لفتح آفاق جديدة وإيجاد فرص عمل للشباب".

واعتبرت أن "مسار التنمية هو الوجه الآخر لمشروع ​المقاومة​ الذي خاضه ​الجنوب​، بما فيه ​مدينة صور​ ومنطقتها بجدارة، وأدى إلى تثبيت الجنوبيين في مدنهم وقراهم".