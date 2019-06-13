أشار عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "أقبية التعذيب عادت وعاد معها "البلانكو والدولاب والفروج"، ذكرتونا ب​المخابرات السورية​. هذه وصمة عار على ​الدولة اللبنانية​ وأجهزتها الأمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديب: أقبية التعذيب عادت وعاد معها "البلانكو والدولاب والفروج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.