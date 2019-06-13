الصفدي: القدس مفتاح السلام والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو خرق للقانون الدولي

شدّد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، على أنّ "حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، هو شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة".
وأكّد خلال لقائه سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، "موقف الأردن الثابت أنّ القدس مفتاح السلام، ورفض أيّ قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ يعدّ خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لكلّ الجهود المستهدفة حلّ الصراع".
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