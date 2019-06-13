النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال

ذكرت قناة "الميادين" أن "​النيابة العامة​ في ​السودان​ وجهت للرئيس المعزول ​عمر البشير​ تهم فساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".

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