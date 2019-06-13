النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال

ذكرت قناة "الميادين" أن "النيابة العامة في السودان وجهت للرئيس المعزول عمر البشير تهم فساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
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