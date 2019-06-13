وزير العمل الجزائري: نتمنى عودة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي سوريا

أكّدت رئيسة الوفد السوري إلى "مؤتمر العمل الدولي" في جنيف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريمه قادري، خلال لقائها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري تيجاني حسان هدام، على هامش أعمال الدورة الـ108 للمؤتمر، "ضرورة تنسيق المواقف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى "​منظمة العمل الدولية​" وبخاصة انتهاكات ​إسرائيل​ تجاه ​العمال السوريين​ في ​الجولان​ السوري المحتل، وإدانة التدابير الاقتصاديّة غير القانونيّة أحاديّة الجانب المفروضة على ​سوريا​".

من جانبه لفت هدام إلى "أهميّة تبادل الخبرات بين البلدين والتنسيق بجميع المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، متمنيًا "عودة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي سوريا".