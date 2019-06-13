مسؤولة بخارجية رومانيا أكدت عدم وجود قرار بنقل سفارة بلدها لدى إسرائيل إلى القدس

أكّدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، خلال لقائها وزير خارجية الأردنية ​أيمن الصفدي​، "عدم وجود أيّ قرار لنقل سفارة ​رومانيا​ في ​إسرائيل​ إلى ​القدس​"، لافتةً إلى "التزام بلادها موقفها التاريخي وموقف ​الاتحاد الأوروبي​ إزاء ​القضية الفلسطينية​ والتمسّك بحل الدولتين سبيلًا لحلّ الصراع".

وذكرت "وكالة الأنباء الأدرنية- بترا" أنّ "الجانبين بحثا بسبل زيادة التعاون بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية"، مبيّنةً أنّ "الصفدي وغريغوري أكّدا أهميّة البناء على الروابط القويّة بين البلدين واستعرضا خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي".