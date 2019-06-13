أكّدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، خلال لقائها وزير خارجية الأردنية أيمن الصفدي، "عدم وجود أيّ قرار لنقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس"، لافتةً إلى "التزام بلادها موقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والتمسّك بحل الدولتين سبيلًا لحلّ الصراع".
وذكرت "وكالة الأنباء الأدرنية- بترا" أنّ "الجانبين بحثا بسبل زيادة التعاون بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية"، مبيّنةً أنّ "الصفدي وغريغوري أكّدا أهميّة البناء على الروابط القويّة بين البلدين واستعرضا خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بخارجية رومانيا أكدت عدم وجود قرار بنقل سفارة بلدها لدى إسرائيل إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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