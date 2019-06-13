الجيش السوري يصد هجوما كبيرا لجبهة النصرة في ريفي حماه وإدلب

صد ​الجيش السوري​ هجوما كبيرا شنه تنظيم "​جبهة النصرة​" على أكثر من محور في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وأوقع خسائر كبيرة في صفوف التنظيم مع بقاء ثبات خرائط السيطرة في المنتطقة.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن "وحدات من الجيش السوري تصدت لهجمات شنتها التنظيمات الإرهابية على محور بلدة الحماميات والجبين ب​ريف حماة​ الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد".

وأفادت الوكالة عن "​اشتباكات​ عنيفة خاضها الجيش السوري مع مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" حاولت التقدم عبر محور قريتي الحماميات والجبين بالريف الشمالي بأعداد كبيرة من إرهابييها مدعومين بعدة دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات مختلفة وعدد من الانتحاريين في محاولة لإحداث خرق على هذا المحور والتقدم باتجاه بلدة كرناز على بعد عدة كيلومترات إلى الغرب".

وتم إفشال الهجوم و​القضاء​ على عدد من الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة مصفحة وآليات محملة برشاشات وإصابة عدد من مقاتلي الفصائل فيما انسحب الباقون باتجاه بلدتي كفر زيتا واللطامنة حيث تنتشر مجموعات كبيرة منهم في البلدتين.