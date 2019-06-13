الرئاسة العراقية: الأونيسكو وافقت على إعادة مكتبها الإقليمي إلى بغداد

أعلنت الرئاسة ​العراق​ية عن "موافقة منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة "أونيسكو" على إعادة مكتبها الإقليمي إلى ​بغداد​"، مشيرة إلى ان "المنظمة استجابت لدعوة الرئيس ​برهم صالح​ بنقل مقرها الإقليمي إلى بغداد بدلاً من عمّان إثر اتصال هاتفي بين صالح ومدير عام المنظمة أوردي أزولاي بالتعاون مع ​وزارة الثقافة​".

وأشادت الرئاسة، في بيان، بـ"هذه الخطوة، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين العراق والمنظمة، وتطوير الإنجازات التي تحققت من خلال دعمها للواقع التربوي والثقافي والعلمي والتراثي في البلاد"، مبينة أنها "ستنعكس إيجاباً على دور المنظمة وعملها في العراق لا سيما تطوير المناهج الدراسية والتدريب التقني والمهني وبما يعزز قابليات وقدرات العاملين في مختلف القطاعات الحيوية".

يذكر أن مكتب ​الأونيسكو​ العراق تأسس عام 2003 بهدف تمكين ​المجتمع الدولي​ من مراقبة قطاعات التربية والثقافة والعلوم والإعلام في البلاد والتأثير في تنميتها.

وفي العام 2004، ونتيجة التهديدات المستمرة من قبل ​الجماعات المسلحة​ والتفجيرات التي استهدفت وكالات الأمم المتحدة، قامت هذه الوكالات باتخاذ العاصمة عمان كقاعدة مؤقتة لمعظم أنشطتها.