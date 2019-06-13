جاويش أوغلو: لا نصوّب تعامل فرنسا مع "ي ب ك" ونتوافق حول الحفاظ على وحدة سوريا

أكّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "بلاده لا تصوّب تعامل ​باريس​ مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، وأنّ هذه الخطوة لا تليق بدولة مثل ​فرنسا​"، معربًا عن "امتنان بلاده من التدابير الّتي اتّخذتها باريس بحقّ عناصر منظمة "بي كا كا"، من اعتقال إلى تجميد أموال بعض أعضاء وأنصار المنظمة".

وركّز في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​، في مقرّ الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، على أنّ "وجهات النظر بين ​تركيا​ وفرنسا حيال الحفاظ على وحدة ​الأراضي السورية​ والمواقف من هجمات ​النظام السوري​ وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، متوافقة، باستثناء التعامل مع تنظيم "ي ب ك".

ولفت جاويش أوغلو إلى أنّ "تعامل فرنسا مع "ي ب ك" الّذي لا يختلف عن "بي كا كا" نراه خطوة خاطئة، وهذا الخطأ ينعكس على تعاوننا في ​الناتو​".