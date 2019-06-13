البابا فرنسيس أعرب عن أسفه للمعاملة السيئة التي يلقاها فقراء العالم

أعرب ​البابا فرنسيس​ عن أسفه لـ"المعاملة السيئة الّتي يلقاها فقراء العالم"،

وركّز في رسالة مخصّصة لليوم العالمي للفقراء الّذي سيُحتفل به في السابع عشر من تشرين الثاني، قُرئت في ​الفاتيكان​، على أنّ "كم من فقراء نراهم في مكبّ للنفايات يجمعون ثمار التبذير والتخمة ليجدوا فيها ما يتغذّون عليه أو يكتسون به، لأنّهم أصبحوا جزءًا من مكبّ بشري، فهم يُعاملون مثل القمامة".

ولفت إلى أنّ "غالبًا ما يُعتبرون طفيليّات في المجتمع، حتّى أنّنا لا نسامح الفقراء على فقرهم"، مشدّدًا على أنّ "الأزمة الاقتصادية لم تحل دون إثراء أعداد كبيرة من المجموعات البشرية، ويبدو هذا في كثير من الأحيان غير طبيعي، لأنّنا نرى بشكل ملموس العدد الكبير من الفقراء الّذين يفتقرون إلى الأمور الضروريّة في شوارع مدننا ويتعرّضون للمعاملة القاسية والاستغلال".