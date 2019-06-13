"داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مدينة جلال أباد بأفغانستان

كشفت وكالة "أعماق" أنّ "تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليّته عن هجوم انتحاري في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان".
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" بأنّ "تسعة أشخاص قُتلوا، من بينهم 5 مدنيين، جراء تفجير انتحاري استهدف مركبة للشرطة في جلال أباد".
ولفتت نقلًا عن الناطق باسم حاكم ولاية ننكرهار عطا الله خوغياني، إلى أنّ "منفّذ الهجوم فجّر نفسه أثناء مرور المركبة بحي سكني في المدينة".
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