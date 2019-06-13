السلطات النروجية: النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير"

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أوسلو: تعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النروجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وأشارت إلى أن النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالى 110 آلاف طن فيما وصلت فرق الإغاثة إليها.

وأعلنت الهيئة في بيان "تعرضت فرونت ألتير، السفينة الرافعة علم جزر مارشال اليوم في 13 يونيو في الساعة 6,03 لهجوم بين الإمارات وإيران".

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وتابعت "سُمعت ثلاثة انفجارات في السفينة. وصعد الطاقم على متن سفينة كانت تعبر ولم يصب بجروح".

ودعت السلطات البحرية السفن النروجية لتوخي "اليقظة والحذر الشديدين" في المنطقة.

وجاء في البيان "حتى لو أن خلفية هذه الهجمات لم تتضح تماما، فإن هيئة الشؤون البحرية تنصح بعد حادث اليوم بالبقاء بعيدا عن المياه الإيرانية حتى إشعار آخر".

من جهته، أعلن الاسطول الخامس الاميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت الخميس المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال، بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى "إغاثة 44 بحارا".