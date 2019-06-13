بالفيديو.. الكشف عن مصدر للسلاح في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ألقى ضباط مباحث عين شمس القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء مُتخذين من محل بالعقار محل سكن المتهم الأول مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على 4 فرد خرطوش - هيكل فرد خرطوش - 5 مقبض سلاح ناري - 9 طلقة من ذات العيار - 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام - 14 سلاح أبيض - العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع). بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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